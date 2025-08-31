¿Será el fin de Abelito? Fans temen su eliminación hoy

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México sigue generando polémica, especialmente cada domingo con la Gala de Eliminación. A pocas horas de conocer quién será el quinto eliminado este 31 de agosto, una teoría en redes sociales ha dejado inquietos a los seguidores: Abelito podría salir del reality, pese a ser considerado el favorito del público.

La especulación nació en TikTok, donde el creador de contenido Stiven (@ssssstiven) compartió un análisis que ya acumula más de tres millones de reproducciones. Según él, la situación de Abelito podría repetirse como lo ocurrido con Luis “Potro” Caballero en la segunda temporada, cuando fue eliminado por olvido en la votación.

“Al parecer Abelito es el que menos votos está recibiendo del Cuarto Noche e incluso en las encuestas aparece en los últimos lugares. ¿Y esto por qué, si se supone que es el más famoso y querido?”, señaló Stiven en su video.

¿Por qué Abelito podría salir este domingo?

De acuerdo con la teoría, la mala distribución de votos sería la causa de su posible salida. Los integrantes del Cuarto Noche estarían enfocando sus votos en Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras, confiando en que otros votantes apoyarán a Abelito. Sin embargo, al dividir los votos, el influencer estaría quedando rezagado.

Los resultados de encuestas publicadas por El Heraldo de México muestran que Aldo de Nigris lidera con el 22%, mientras que Abelito y Dalílah Polanco aparecen con 11% y 10%, respectivamente, en el fondo de la tabla.

Stiven advirtió que, si esta tendencia continúa, Abelito podría correr la misma suerte que el “Potro”:

“Va a pasar como cuando sacaron al Potro, porque nadie se acordaba que estaba nominado. Con Abelito sucede lo mismo: confían en que es fuerte y terminan olvidándose de votarlo.”

Reacciones de los fans

La teoría encendió las alarmas en redes sociales, donde seguidores del reality se mostraron preocupados por la posible salida de uno de los concursantes más queridos por su carisma, humor y energía.

Entre los comentarios destacan:

“Si pasa eso, se acaba el show. Abelito es quien da el contenido.”

“No se olviden de Abelito, no merece salir.”

“Están descuidando a Abelito por querer salvar a Alexis y Mar.”

“Esto sería como cuando sacaron al Potro, un error imperdonable.”

Ahora, todo dependerá de la votación de este domingo, donde se definirá si Abelito continúa o se convierte en el quinto eliminado de la temporada.