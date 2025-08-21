Selena Gómez y Tajín lanzan set de maquillaje en Rare Beauty

Ciudad de México.-– La cantante, actriz y empresaria Selena Gómez ha vuelto a captar la atención del mundo con una colaboración inesperada entre su marca de maquillaje, Rare Beauty, y Tajín, el icónico condimento mexicano conocido por su mezcla de chile, limón y sal.

Este lanzamiento, anunciado hoy a través de las redes sociales de Gómez, presenta el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, una edición limitada que fusiona la vibrante estética de la belleza con la esencia cultural de México.

El set, disponible desde este 21 de agosto en Sephora México, Sephora.com y RareBeauty.com, incluye dos productos en tamaño completo: el Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy, un rojo marrón profundo inspirado en la intensidad del Tajín Chamoy, y el Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un terracota con destellos dorados y cobrizos que evoca el Tajín Clásico. Ambos productos son veganos, libres de crueldad, sin parabenos, dermatológicamente probados y aptos para piel sensible, con un precio de 730 pesos mexicanos (aproximadamente 30 dólares).

“Crecí con Tajín gracias a mi familia y aún lo pongo en todo… así que esta colaboración llevaba años cocinándose”, compartió Selena en Instagram, destacando su conexión personal con el condimento, influenciada por sus raíces mexicanas a través de su padre, Ricardo Joel Gómez, originario de Monterrey, y su abuela, nacida en Guadalajara.