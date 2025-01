Selena Gomez llora por deportación de mexicanos y la tachan de hipócrita

Ciudad Juárez.– La cantante estadunidense con ascendencia mexicana, Selena Gomez, compartió a través de su cuenta de Instagram un video en donde se mostró desconsolada, llorando, por la ola reciente de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, sin embargo, lejos de generar empatía, la joven recibió cientos de críticas, por lo que tuvo que bajar su video horas después.

"Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", dijo la cantante en su video.

Cabe mencionar que las deportaciones masivas comenzaron hace apenas unos días, después de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos.

Tras la publicación, Selena Gomez recibió cientos de críticas en redes, donde la tacharon de hipócrita e incluso de querer lucrar con el dolor de las personas por hablar desde su privilegio como famosa y millonaria.

Más tarde subió de nuevo una historia, en esta ocasión un texto que dice lo siguiente: "Aparentemente no está bien mostrar empatía hacia la gente". Tal como lo hizo con el video anterior, la actriz borró la publicación pocos minutos después.