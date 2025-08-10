Segundo posicionamiento sacude La Casa de los Famosos

Ciudad de México.- Durante la Suegunda Gala de Eliminación, los habitantes enfrentaron el segundo posicionamiento de la temporada, una dinámica que reveló fracturas, lealtades y confrontaciones directas entre cuartos.

El Guana se posicionó frente a Priscila Valverde, señalando que “el juego se está cerrando” y que ya no basta con intentar cooperar, sino hacerlo. Priscila respondió con firmeza: “Estás siendo leal a tu habitación, pero lo tomo con cariño”.

Facundo eligió a Alexis Ayala y lo acusó de minimizar a las mujeres por maquillarse, mientras él “toma siestas constantes”. Cerró con un contundente “esto se llama jaque mate”. Alexis replicó: “Tú te caíste del tablero y te convertiste en Gollum”.

Aarón Mercury también se dirigió a Priscila, criticando su aislamiento. Ella defendió su postura: “Vienes de otro mundo, no conoces los certámenes de belleza”.

Shiky fue directo con Alexis, diciendo que debía ser congruente con su nominación. Alexis le respondió con ironía: “Ojalá te quites esa correa invisible que te pusieron”.

Mariana Botas cerró el posicionamiento frente a Alexis, señalando que sus comentarios hacia sus compañeros fueron fuera de lugar. “Cada quien debe tener individualidad”, afirmó.

Dalilah Polanco consideró que se equivocó en la nominación porque todos los puntos se los “debió dar” a Ayala, él le pidió que no permita la influencia de los demás en ella.

Aldo de Nigris quiere que Priscila se vaya porque lo “sacó de su cuarto” y porque no tienen un tema de conversación en común, la modelo confirma la “desconexión”.

Elaine Haro fue a la fila de Alexis Ayala y le dijo que “no conecta con él y que no le gustan sus actitudes, comentarios, modos y miradas” que la molestaron. El actor lamentó que ella no se acercará a dialogar con él, ellos “hubieran terminado los problemas tranquilamente”.

El Abelito se posiciona con Valverde y le dijo que quiere que se vaya porque si “la vida los junta en el futuro sigan vibrando” porque dentro de la casa ya empezaron los “malentendidos”, La modelo dijo que "entiende” la lealtad a su cuarto.

Ninel Conde cerró el posicionamiento de la noche y se fue sobre a Alexis Ayala y le dijo “Tuve dos semanas para compartir contigo, vi un hombre alegre y activo, ahora hubo un cambio drástico y vi un hombre con energía baja e irritable que creó un ambiente hostil”, dice.

“No reflejes en mí por tu debilidad, hay que elegir las batallas, lo único que vas a tener de mí es respeto porque eres inteligente”, reaccionó el actor y se desató una discusión.

Este posicionamiento dejó claro que las tensiones entre cuartos se intensifican y que las estrategias ya no se esconden. Con la eliminación de Priscila Valverde, el juego entra en una nueva fase.