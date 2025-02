Secuestran a famoso influencer mexicano en Colombia

Ciudad de México.- El famoso influencer mexicano Daniel Lechuga dio a conocer que fue secuestrado en Colombia.

El creador de contenido compartió un video en TikTok dando de talles de la situación que vivió.

El joven de 23 años dijo que fue interceptado por varias personas cuando salió a comprar algo para comer. Los sujetos se lo llevaron por unas horas, le vaciaron sus cuentas de banco y le robaron sus pertenencias.

“Me soltaron hace como tres horas, a las 10:00 de la mañana aproximadamente. Me comenzaron a vaciar mis cuentas, fue un desma… y yo tenía mucho miedo. Se quedaron con todo", dijo Daniel Lechuga.

Entre lágrimas, el influencer aseguró que no puede regresar a México tras ser secuestrado. Señaló que afortunadamente dejó un celular en el hotel donde está hospedado, lo cual le ayudó a comunicarse con su familia y denunciar la privación de la libertad.

Sin embargo, Daniel Lechuga indicó que no ha podido regresar a México porque no hay vuelos disponibles. "Ya me quiero largar de aquí, ya quiero estar en mi país y quiero irme con mi mamá… No sé qué hacer", agregó.

Daniel Lechuga es conocido por sus videos de comedia y vlogs en TikTok