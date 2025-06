Se separan Marion Cotillard y Guillaume Canet

Foto: Associated Press

París.- La ganadora del Oscar Marion Cotillard y el actor y director Guillaume Canet anunciaron este viernes su separación después de 18 años y dos hijos juntos, rompiendo una relación de poder en el cine francés.

Cotillard ganó un Premio de la Academia en 2008 por su interpretación de la legendaria cantante francesa Edith Piaf en "La vida en rosa" y es una de las estrellas francesas más conocidas a nivel internacional. Protagonizó junto a Brad Pitt el thriller romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial "Aliados" y junto a Leonardo DiCaprio "Origen".

Canet tiene créditos de actuación, dirección y guión y actuó en “La Playa” con DiCaprio.

Cotillard, de 49 años, y Canet, de 52, protagonizaron juntos la película franco-belga “Ámame si te atreves” en 2003, un gran éxito de taquilla en Francia para ella.

Comenzaron a salir en 2007.

Anunciaron su separación en un comunicado a la agencia de noticias Agence France-Presse que decía que hicieron pública la separación “para evitar toda especulación, rumores e interpretaciones arriesgadas”.

No dio ninguna razón, pero dijo que se separaban “de común acuerdo” y con “mutua buena voluntad”.

Los agentes de Cotillard y Canet en Francia no respondieron a los correos electrónicos de The Associated Press.