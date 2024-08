Ciudad de México.- La Quinta Gala de Eliminación en 'La Casa de los Famosos México 2024' estuvo cargada de emociones, especialmente para Arath de la Torre, quien vivió uno de los momentos más difíciles dentro del reality.

Durante la transmisión, los nominados de la semana, incluyendo a Arath, Gala Montes, Sabine Moussier, y Mario Bezares, recibieron mensajes de apoyo de sus familiares, lo que provocó un desbordamiento de emociones, especialmente en el conductor.

El momento más impactante llegó cuando Arath de la Torre vio un video de sus tres hijos, quienes le expresaron su apoyo incondicional. El actor y conductor no pudo contener las lágrimas, y la carga emocional lo llevó a considerar seriamente abandonar la competencia. Visiblemente afectado, Arath confesó que los conflictos y comentarios dentro de la casa lo han agotado emocionalmente, describiendo el ambiente como "bajo" y difícil de soportar.

"Están jugando muy bajo contra mí. No puedo con estos habitantes, con este juego sucio, no puedo. Que me perdone el público," expresó Arath mientras se derrumbaba en llanto. Sus compañeros nominados rápidamente lo rodearon para consolarlo, pidiéndole que no renunciara y recordándole su fortaleza para superar las adversidades dentro de la casa.

La tensión aumentó cuando Adrián Marcelo, otro participante del reality, cuestionó la necesidad de Arath de ganar el premio de cuatro millones de pesos, lo que exacerbó aún más la vulnerabilidad del actor. "No puedo. Prefiero ganármelo de otra manera. Siempre por la derecha. Con mis hijos no," dijo Arath, dejando claro que sus prioridades están fuera del juego.

Galilea Montijo, quien también se encontraba en la gala, intervino para tranquilizar a Arath, explicándole que el propósito del mensaje de sus hijos era darle fuerza para continuar en la competencia. Sin embargo, el impacto emocional del video casi lo llevó a abandonar el reality en ese momento.

Finalmente, Galilea Montijo anunció que el público votó para que Arath de la Torre permanezca una semana más en 'La Casa de los Famosos'. Aunque Arath se mantiene en el juego, su estado emocional y su posible salida se han convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa, quienes están atentos a su evolución en las próximas semanas.