Se quema casa de la actriz Cara Delevingne en Los Ángeles

La casa en Los Ángeles de la modelo y actriz Cara Delevingne fue destruida en un incendio el viernes.

Un bombero fue trasladado en estado regular a un hospital con lesiones no especificadas, y una persona no identificada de la casa sufrió una inhalación leve de humo, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Nicholas Prange.

Delevingne compartió varias historias de Instagram refiriéndose al incendio después de que TMZ informara que la casa en el vecindario de Studio City envuelta en llamas durante la madrugada le pertenecía. Actualmente, Delevingne actúa en una producción de “Cabaret” en el West End de Londres y aparentemente no estaba en casa.

Los bomberos llegaron a la vivienda de dos pisos y encontraron un fuego intenso en la parte trasera, que destruyó una habitación y se extendió al ático, dijo Prange. Una vez que los bomberos se aseguraron de que todos estuvieran fuera de la casa, tomaron una posición defensiva y el techo se derrumbó. Tardaron más de dos horas en apagar las llamas.

Horas más tarde, Delevingne, compartió un video que mostraba una calle llena de camiones de bomberos con luces intermitentes.

“Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los bomberos y personas que se han presentado para ayudar”, se lee en otra historia de Instagram.

Una tercera historia de Instagram mostró una foto de dos gatos con la leyenda: “Mi corazón está roto hoy, no puedo creerlo, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, aprecia lo que tienes”. Más tarde, la modelo aclaró con otra publicación que sus gatos no resultaron heridos en el incendio.

La casa coincide con una que apareció en un perfil de 2021 en Architectural Digest. Es de ladrillo blanco, tiene dos piscinas y dos camas elásticas en el patio trasero, fue construida en 1941 para la familia Von der Ahe, fundadores de la cadena de supermercados Vons.

Delevingne y su diseñador agregaron elementos lúdicos, incluida una sala de disfraces para fiestas de disfraces, un baño que es un monumento a David Bowie, salas de póquer y billar, y una piscina de pelotas.

“Si tengo un mal día, simplemente me meto en la piscina de pelotas”, dijo Delevingne a la revista. “Realmente no puedes llorar en una piscina de pelotas”.

Los representantes de Delevingne no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios.

La causa del incendio estaba bajo investigación.

Delevingne, de 31 años, nació en Londres y se hizo ampliamente conocida como modelo a principios de la década de 2010, después comenzó a actuar, apareciendo en la película de DC Comics de 2016 “Suicide Squad” (“El escuadrón suicida”) y en “Valerian and the City of a Thousand Planets” (“Valerian y la ciudad de los mil planetas”) del director Luc Besson de 2017.

También apareció en la serie de Hulu “Only Murders in the Building” con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez en 2022, y en “American Horror Story” de FX en 2023.