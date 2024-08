Se piden disculpas Gala y Adrián Marcelo tras fuerte discusión en 'LCDLF'

Ciudad de México.- Luego de estar en el ojo del huracán tras la fuerte discusión con Gala Montes, Adrián Marcelo ofreció una disculpa a la famosa y ambos reconocieron que se equivocaron.

“Te ofrezco una disculpa, no fueron ni las formas ni el cómo ni el cuándo. La realidad es que, haciendo un examen de consciencia, ayer mismo sabía que había estado mal. Te ofrezco una disculpa, porque empatizo, aunque no parezca, con lo que atraviesas. Y lo único que busco es que podamos estar en el baño lavándonos los dientes y no estar tensos, estar en la prueba, jugar en equipo. La verdad, aunque no lo parezca, te admiro, por algo estás aquí, te lo he dicho y la realidad es que sí mereces una disculpa de mi parte. Entiendo también por qué me dijiste lo que tenías que decir, así somos cuando estamos viscerales: queremos hacer daño. Yo también, al ver la situación me embebí de la ira, del cólera, fue un espejo”, dijo.

Tras desacreditar la depresión de Gala, Marcelo también se disculpó.

“Te pido una sincera disculpa por meterme con temas personales y que, sobre todo, son de suma importancia para ti. No te voy a reclamar que hayas hecho lo mismo, porque entiendo el por qué lo hiciste. Fue una situación en la que estaba un remolino y estúpidamente yo me metí ahí, también me dejé llevar. Te ofrezco, Gala, una sincera disculpa”, declaró.

Gala Montes expuso su punto de vista sobre lo dicho por el creador de contenido.

“Soy muy reactiva, vengo de una familia muy conflictiva, la neta, perdón. Ya no quiero llorar, porque sino van a decir que lo utilizo”, comenzó.

Aseguró que sintió muy fuerte las palabras que le dijo Adrián Marcelo y aseguró que ha trabajado en terapia para no reaccionar de esa forma.