'Se me hace cu..' Alexis enfrenta a Facundo por 'desearle' la muerte a Aarón

Ciudad de México.– Las palabras de Facundo en contra de Aarón Mercury han causado indignación no solo en las redes sociales, sino también entre los mismos habitantes de la casa, entre ellos Alexis Ayala, quien no se quiso quedar callado y enfrentó a Facundo para hacerle ver que sus palabras sobrepasaron los límites y estaban fuera de lugar por algo insignificante como matar arañas.

Y es que fue ayer cuando el experiemtado conductor en charla con sus compañeros expresó que su relación con el joven influencer no era la mejor, pues lo calificó de "come-por-likes", pero lo que más creó polémica ocurrió cuando aseguró que Aarón ni siquiera merecía estar en este mundo por matar insectos.

La polémica frase surgió de una comentario anterior a solas en el gimnasio en el que Facundo expresó su rechazo hacia quienes matan insectos, especialmente arañas, por el papel que juegan en el ecosistema.

Fue así que Alexis Ayala, al finalizar la dinámica de proyección de varias escenas en la sala de cine mientras los habitantes disfrutaban de palomitas decidió expresar su desacuerdo con Facundo.

“Con todo respeto, el decir no se merece estar en este mundo se me hizo muy c*ro…tu puedes decir te voy a reventar la madre, pen*, pero no desearle la muerte”, dijo Alexis Ayala.