Se llegó el día; Kimberly da el sí y se casa por el civil

No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y así fue para la tan avisada boda de Kimberly "La más preciosa", quien contrajo matrimonio con su pareja Óscar ayer por lo civil. La ceremonia, que tuvo lugar en su hogar en León, Guanajuato, fue una íntima celebración civil con amigos cercanos y familiares.

Cargando...

Kimberly Irene y su ahora esposo, Óscar Barajas, formalizaron su relación en una ceremonia civil antes de llevar a cabo la esperada boda religiosa.

La pareja, que optó por mantener sus bienes separados según los rumores, ha decidido compartir este momento especial con sus seguidores, planificando transmitir la ceremonia religiosa en vivo para que sus fans puedan ser testigos de este emotivo acontecimiento.

La ceremonia civil se llevó a cabo en el comedor de la casa de Kimberly, donde sus familiares más allegados fueron testigos de este momento único.

Cargando...

Los seguidores de la influencer pudieron seguir cada detalle, desde los preparativos hasta la misma ceremonia, capturando incluso el emocionante momento en que Kimberly se maquillaba.

Aunque las también influyentes Paola Suarez y Wendy Guevara no estuvieron presentes en la ceremonia civil, se aclaró que ambas tenían compromisos laborales que les impidieron asistir. Sin embargo, se espera que ambas puedan acompañar a Kimberly en la ceremonia religiosa que está planeada para el futuro.