'Se humilla sola'; Maryfer Centeno analiza actitud de Mariana en 'Hoy'

Ciudad Juárez.– La grafóloga Maryfer Centeno no perdió la oportunidad de analizar el lenguaje corporal y las actitudes de Mariana Echeverría, quien estuvo ayer como invitada en el matutino "Hoy" y se disculpó con los conductores por sus comentarios vertidos hacia Arath de la Torre.

Maryfer ​Centeno detalló en la descripción de su video que Mariana Echeverría no pudo sostener la mirada de las conductoras del programa y que Echeverría "se humilla sola".

"Lo que más me llama la atención es que al sentirse exhibida nunca mira alos ojos a nadie, voltea pero no mira a los ojos a nadie porque no tiene la fortaleza de sostener la mirada por lo que dijo".

La especialista en lenguaje corporal mencionó que Mariana Echeverría realizó algunos gestos que implicaban censura de su parte, pues cuando le preguntan sobre sus constantes ataques contra Briggitte y "lo que hace es asentar con la cabeza y decir reconoce de forma inconsciente de que fue cruel con Briggitte".

Maryfer Centeno explicó que, de acuerdo con la manera en la que respondió ella no estaba convencida de sus declaraciones "está enredada con sus mentiras". Maryfer destacó que cuando acusó a Andrea Escalona de no soportar a Arath de la Torre "se lo sacó de la manga esta respuesta, ante una situación difícil puede salir".

La especialista en lenguaje corporal destacó que Mariana Echeverría se quedó desarmada para defenderse tras la reacción en vivo de Andrea Escalona y reconoció que mintió "está totalmente desencajada, estresada, no sabe ni qué hacer porque hay sorpresa, hay enojo y estás los videos que demuestran lo que dijo".

La especialista destacó que el rostro de Mariana Echeverría al disculparse con el programa "es un rostro de ira y no de disculpa", pues explicó que cuando una persona se disculpa lo hace de manera más relajada y mira a los ojos a la persona "muestra disposición a arreglar la situación".