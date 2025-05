'Se están burlando de mí'; Flor Rubio explota en vivo vs conductores de 'VLA'

Ciudad de México.– La periodista Flor Rubio explotó en contra de sus compañeros en el matutino "Venga la Alegría, luego de que en la dinámica "Sin Palabras" acusó a sus compañeros de estarse burlando de ella, lo que provocó que llegara casi a las lágrimas.

El tenso momento ocurrió este martes, cuando Flor Rubio, acusó al Equipo Favorito de hacer trampa para desconcentrarla, además de estarse burlando de ella para no poder sumar puntos.

Vivian Baeza y Flor Rubio eran parte del Equipo El Pueblo, quienes se encontraban tan solo un punto arriba del Equipo Favorito, por lo que sumar un punto más durante su turno era fundamental para mantener la ventaja.

Mientras la periodista de espectáculos intentaba adivinar el nombre de la película que Vivian interpretaba a base de señas, los integrantes del otro comenzaron a decir palabras con la intención de desconcertarla, algo que finalmente terminó funcionando.

Esta situación molestó de sobremanera a Flor Rubio, quien terminó reclamando a sus compañeros, asegurando que se estaban burlando de ella "como si fuera una tonta".

“No me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar porque se están burlando de mí. ¡No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo! Porque te quitan la concentración como si fueras una tonta y no está bien”, dijo Flor Rubio a sus compañeros entre lágrimas.