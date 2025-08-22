Se desploma rating de 'La Casa de los Famosos' tras salida de Ninel Conde

Ciudad Juárez.– La reciente salida de Ninel Conde marcó un precedente en "La Casa de los Famosos México" luego de que rompió el rating del domingo con más 14.3 millones de personas que vieron el programa, sin embargo, luego de su expulsión, algunos sitios de espectáculos han comenzado a notar cómo ha disminuido su impacto mediático, mismo que se ha reflejado en un menor número de usuarios.

De acuerdo con el sitio Produ, que se dedica a analizar el número de audiencia en los programas de los canales en México, este número se ha venido abajo en comparación con otros días de semanas anteriores. En una de sus últimas mediciones del martes 19 de agosto, "La Casa de los Famosos México" no logró superar los 2 millones, cuando en martes 12 de agosto, una semana antes, el reality superó ese número al llegar a los 2.13 millones de espectadores.

Cortesía

Aunque para algunos fanáticos del programa estos números son normales y similares a los de las temporadas pasadas en los días entre semana, para otros usuarios esta baja progresiva se debe por la salida de Ninel y otros habitantes importantes que generaban contenido y controversia en el reality.

"Sigan votando por los NyE's de aaronmercury, mueblexis ayala, lagriMar. Ellos ya son detestables, Ninel Conde daba más contenido que muchos del cuarto noche", " Porque ya se sabe quien va ganar y decidieron apoyar muebles y hacer bullying a un cuarto por Ninel", "Literal lo peor fue que los 3 primeros eliminados fueran los que podían dar contenido, Olivia y Ninel en su enemistad y la tensión constante con Adrian por sus acusaciones, en este punto es una casa muerta", comentaron algunos seguidores del reality.