Se cumplió la lista: Es fue el 15to expulsado de 'MasterChef Celebrity

Ciudad de México.– La competencia dentro de "MasterChef Celebrity Generaciones" está cada vez más fuerte y en esta semana no se expulsó al participante con el platillo menos presentable o apetitoso, sino al que cometió el menor número de errores en la competencia, una decisión complicada que tuvieron que tomar los jueces para determinar al 15to eliminado de la semana.

Y es que con la expulsión de este último famoso, se determinó al top 5 de los finalistas que pelearán por llevarse el primer lugar de esta nueva temporada.

De esta manera fue como Bárbara Torres se convirtió en la 15ta eliminada del programa, después de una dura competencia en el Reto de Eliminación con el que compitió a lado de Dany y no logró vencerlo con su platillo ratatouille, pues a pesar de que el sabor de su platillo fue muy elogiado, algunas fallas técnicas menores al momento de la preparación fue lo que terminó por sellar su destino.

“Quería estar ahí entre los 5, no me tocó, tengan cuidado con ella (Andrea Noli) porque es brava (...) Mi último maestro era mi papá que ya murió, ahora fueron tres maestros ustedes, el chef Herrera da filosofía porque no se le entiende, chef Zahie Téllez es la de matemáticas porque te escondes de ella y chef Poncho Cadena es el buena onda”, dijo Torres al salir.

Con la salida de Bárbara, el grupo de celebridades que continúa en la carrera por el millón de pesos se reduce a los siguientes nombres:

Ofelia Medina (Los Clásicos).

Andrea Noli (Generación Casete).

Bárbara Torres (Generación Casete).

Dani Valle (Los Millennials).

Carlos Quirarte (Los Millennials).

Herly RG (Nueva Generación).

De acuerdo con una supuesta lista filtrada sobre los eliminados del programa, el siguiente en salir el próximo domingo es Herly RG, lista que hasta el momento se ha cumpido en orden.