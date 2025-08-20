¿Se cotiza alto? Esto cuestan los boletos para concierto de Belinda en Juárez

Ciudad Juárez.– La cantante mexicana Belinda estará en tierras fronterizas en Ciudad Juárez como parte de la Expogan 2025, luego de que ayer la organización del evento reveló a la artista como parte de la fase 3, además de La India Yuridia, Chicos de Barrio, La Fiera de Ojinaga y El Bebeto.

Belinda deleitará a sus seguidores con sus éxitos del 2000 y los más actuales en los escenarios el próximo viernes 17 de octubre en la Plaza de la Mexicanidad, conocida como la X.

La venta de boletos inició este miércoles 20 de agosto por CrediBoletos desde las 10:00 de la mañana en puntos físicos y las 2:00 de la tarde en línea.

Los costos de los boletos para su show inician desde los mil 230 pesos en clase Bronce, con cargos incluidos, hasta los 3 mil 250 pesos en Mesa VIP con cargos incluidos.

Las puertas del evento estarán abierta desde las 8:00 de la noche.