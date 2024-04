Se burlan en redes de Paola Suárez por discurso de inicio de campaña

En las redes sociales, ha llamado la atención un discurso de Paola en una reunión local, donde explicó su importancia como candidata por ser originaria del barrio El Coecillo de León y conocer las necesidades de la gente de primera mano.

Su discurso, lleno de naturalidad y honestidad, ha generado controversia y una avalancha de comentarios entre los internautas.

‘Comadres, pues se ha dicho muchas cosas por ahí en redes sociales que yo no puedo asumir este cargo. Claro que lo puedo asumir porque yo sé cuáles son las carencias de la gente. Es a la vez triste y a la vez padre porque yo he sufrido bastante desde que tengo los 11 años que yo me acuerdo que yo trabajaba y estudiaba, y ya después ya no pude estudiar porque me tuve que poner a trabajar. Entonces, yo sé lo que es el hambre, yo sé lo que es batallar y salir a las calles por un taco y no regresar a la casa hasta que traes un buen billetito para mantener a tu familia y a tus hijos. Mucha gente piensa que yo por estar aquí no voy a hacer nada, y es al contrario: ¡yo voy a hacer la voz del Cuecillo!’, fue parte del discurso de Paola.

Este video ha generado diversos comentarios entre los internautas. Algunos expresan su apoyo incondicional, mientras que otros mantienen su postura de que Paola no debería ser candidata a la diputación local de León, Guanajuato.