Scarlett Johansson debuta como directora en Cannes

Cannes.- El debut como directora de Scarlett Johansson, “Eleanor the Great”, es protagonizado por June Squibb como una mujer de 94 años que, debido al dolor y la soledad, hace algo terrible.

Tras la muerte de su mejor amiga (Rita Zohar), Eleanor (Squibb) se muda a Nueva York y, tras asistir por accidente a la reunión equivocada en el Centro Comunitario Judío, adopta la historia de supervivencia del Holocausto de su amiga. La película avanza hacia un momento en el que Eleanor podría ser duramente condenada en un foro público, o no.

Para Johansson, su película habla del momento.

“Hay una falta de empatía en el espíritu de la época. Obviamente, es una reacción a muchas cosas”, dice Johansson. “Me parece que el perdón es menos posible en el entorno en el que vivimos”.

Johansson llevó "Eleanor the Great" a la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes esta semana, presentando una película independiente divertida y tierna, centrada en los personajes, ambientada en Nueva York, que la catapulta como cineasta. Para la estrella de 40 años, es la humilde culminación de un sueño que siempre le ha dado vueltas en la cabeza.

“Lo ha sido durante la mayor parte de mi carrera”, dice Johansson, reunidos en un hotel de la Croisette tras un día de entrevistas. “Ya fuera leyendo algo y pensando: 'Puedo visualizar esto en mi mente', o incluso estando en una producción y pensando: 'Estoy dirigiendo algunos elementos de esto por necesidad'”.

Johansson llegó a Cannes pocos días después de presentar el final de temporada de "Saturday Night Live", lo que resultó en una semana bastante emocionante. "Le añade un toque surrealista a la experiencia", dice Johansson con una sonrisa.

En poco más de un mes, volverá a la pantalla grande en una película de verano: "Jurassic World Rebirth". Pero incluso ese trabajo es fruto de sus propios intereses. Johansson llevaba años siendo fan de las películas de "Jurassic Park" y simplemente quería formar parte de ellas.

Seguir sus propios instintos y su disposición a luchar por ellos ha sido una constante en su carrera recientemente. Se enfrentó a The Walt Disney Co. por el pago durante el estreno de "Black Widow" durante la pandemia y logró un acuerdo. Cuando OpenAI lanzó un sistema de voz llamado "Sky" para ChatGPT 4.0 que sonaba extrañamente similar al suyo, logró que la compañía lo eliminara.

Ha producido cada vez más películas, como "Eleanor the Great", "Black Widow" y "Fly Me to the Moon". Tras trabajar con una envidiable lista de directores como Jonathan Glazer ("Under the Skin"), Spike Jonze ("Her"), los hermanos Coen ("Hail, Caesar!") y Noah Baumbach ("Marriage Story"), se ha unido a la compañía de Wes Anderson. Tras una destacada actuación en "Asteroid City", aparece en "The Phoenician Scheme", que se estrenó poco antes de "Eleanor the Great" en Cannes.

“En algún momento, trabajé lo suficiente como para dejar de preocuparme por no trabajar o no ser relevante, lo cual es muy liberador”, dice Johansson. “Creo que es algo que todos los actores sienten durante mucho tiempo hasta que dejan de hacerlo. No habría tenido la confianza para dirigir esta película hace 10 años”.

“Lo cual no significa que no piense muchas veces: ¿Qué demonios estoy haciendo?”, añade. “Todavía tengo esa sensación. Sin duda, al hacer 'Jurassic', tuve muchos momentos en los que me preguntaba: ¿Soy la persona adecuada para esto? ¿Funcionará? Pero la vi hace poco y la película funciona”.

También lo hace "Eleanor the Great", que Sony Pictures Classics estrenará próximamente. Esto se debe en gran medida a la actuación de Squibb, quien, a sus 95 años, recibió una ovación de pie en Cannes junto a Johansson.

“Algo que nunca olvidaré fue abrazar a June en ese momento”, dice Johansson. “La pureza de su alegría y su presencia en ese momento fueron muy conmovedoras, creo que para todos los que trabajamos en el teatro. Quizás mi forma de procesarlo también sea a través de June. Lo hace menos personal porque me cuesta asimilarlo todo”.

Sin embargo, algunas partes de "Leonor la Grande" tienen toques personales. Después de que un personaje dice que vive en Staten Island, el personaje de Squibb responde: "Mi más sentido pésame".

"Sí, tuve que disculparme con mis suegros por eso", dijo Johansson, quien está casada con Colin Jost, originario de Staten Island, riendo. "Pensé: 'Créelo que no, yo no escribí esa línea'".

En una de las escenas también cuelga en la pared un cartel del documental de 1999 sobre el caricaturista underground R. Crumb, “Crumb”, una vaga referencia, reconoce Johansson, a su película revelación de 2001, “Ghost World”, vagamente relacionada con ella.

Era muy joven cuando hice esa película. Creo que tenía 15 años, y se supone que el personaje tiene 18 o 19. De adolescente, solía interpretar personajes un poco mayores que yo —dice Johansson—. Incluso en 'Lost in Translation', creo que tenía 17 años cuando la hice. Creo que interpretaba a alguien de veintitantos.

"Es curioso", dice. "A veces me pregunto si entonces siento que llevo tanto tiempo aquí que la gente espera que ya tenga 70 años".