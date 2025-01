Santa Fe Klan estrena canción 'Mi niño' tras arremeter con Maya Nazor

Santa Fe Klan acaba de estrenar una canción. A través de sus perfiles tanto en streaming como en Youtube, apareció un tema llamado "Mi niño" que sería una referencia a su reciente batalla de palabras contra Maya Nazor, misma que se desarrolló en las redes sociales.

En fechas recientes aseguró que la madre de Luka, la modelo e Influencer Maya Nazor, no deja que se reúnan, a pesar de que siempre ha cumplido con el pago de la pensión que le fue impuesta por un juez. Incluso agregó el comprobante de su más reciente depósito por la cantidad de 250 mil pesos.

Por su parte, Maya aseguró que solamente busca proteger a su hijo, agregando que su acuerdo indica que puede ver a Luka el día que quiera, los días que necesite, a la hora que sea, siempre y cuando no interrumpa con sus actividades como ir a la escuela, entre otras cosas.

"Me da miedo, temo por mí y por hijo. Si algo me pasa culpó a Santa Fe Klan por hacer las cosas como las está haciendo. Yo no necesito pensión, yo voy a defender a mi hijo", dijo la modelo.

Santa Fe Klan estrena nueva canción

El cantante ya tiene más de 247 mil reproducciones únicamente en el video lyric de su YouTube, donde se puede cantar al compás del tema, pues tiene la letra íntegra. A lo largo de la canción hace diversas referencias a su relación con Maya Nazor y a la situación de que supuestamente no lo deja ver al pequeño Luka.

Fueron múltiples personas quienes decidieron unirse para dejarle comentarios de apoyo, le aseguran que se trata de un gran tema y que no tiene que rendirse en la búsqueda de ver a su hijo durante más tiempo, pero también le dejan uno que otro consejo para que llegue a cumplir esa meta.

"Si mi pasado te hace sentir mal, perdón, lo siento no era esa mi intención, pero de nada me arrepiento tal vez yo te fallé porque me rendí en el intento y no supe entender que nuestra vida es diferente a la de los demás nunca te dejé solo, de eso yo no soy capaz lo más valioso es el amor, ese que tú me das debes comprender los problemas de tus papás", son los primeros versos de la canción.

