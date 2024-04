Sale La Bronca de 'La Casa de los Famosos'

Esta noche se llevó a cabo la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos 4", donde La Bronca se convirtió en la décima eliminada del reality y se quedó sin la posibilidad de llevarse el maletín de los 200 mil dólares de premio.

La salida de Bronca del programa causó mucha tristeza entre muchos de sus seguidores en redes sociales, quienes buscaron por muchos medios poder salvarla, esto a pesar de que la mexicana en reiteradas ocasiones reveló que ya quería salir del reality para poder reunirse con su hijo de 8 años y su esposo.

Antes de que se conociera la decisión, la famosa comentaba a Nacho Lozano las razones por las que se quería ir, que se afianzaron cuando el domingo decidió salvar a Aleska Génesis en vez de a ella misma, ya que la decisión de la salvación estuvo en sus manos.

“Tomé la mejor decisión, no me arrepiento. Sigo firme en que necesito ver a mi hijo, abrazarlo, espero en Dios y en mi público que yo sé que siempre me han apoyado y están conmigo siempre en que se me cumpla y que sea yo la que se tenga que ir esta noche”, afirmó.

Bronca dejó el programa con una gran sonrisa.

Sin embargo, también hay señalamientos de que los resultados no fueron los correctos y que debía salir Cristina Porta, quien ha tenido un estilo bastante particular en la competencia, con el que ha conectado con algunos, pero también se ha ganado la crítica de otro grupo.