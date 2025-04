Sabine revela que fue abusada en escena de telenovela y sospechan de Andrés G.

Ciudad de México.– La actriz Sabine Moussier hace unos días causó preocupación entre sus seguidores luego de que reveló que sufrió de una agresión sexual cuando grababa una escena de una telenovela, aunque en su momento la famosa no quiso revelar de quién se trataba, lo que llevó a muchos a especular sobre el autos de este abuso.

Uno de ellos fue el fallecido Andrés García, con quien trabajó en la exitosa telenovela "El privilegio de amar". Razón por la que los medios de comunicación le preguntaron directamente si fue este quien cometió el acto que denunció.

Según detalló la actriz, el incidente ocurrió durante la filmación de una escena íntima en la que ella y el actor, cuya identidad decidió mantener en reserva, interactuaban en una cama para crear una atmósfera de tensión sexual. Sin embargo, la situación tomó incómodo y traumático para Sabine.

Ante los rumores que señalan a Andrés García como el agresor, Sabine Moussier fue abordada por reporteros y fue contundente al desmentir los señalamientos hacia el fallecido actor.

“No, mi Andrés García déjenlo dormir, déjenlo descansar en paz”, expresó. Al mismo tiempo, explicó que no pretende profundizar en el tema para evitar más especulaciones: “Precisamente por eso no voy a tocar ese tema, yo no voy a dejar que se piense que se castigue, nada”.