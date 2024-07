Sabine Moussier confiesa que entró a 'LCDLF' por necesidad económica

Sabine Moussier, actriz que se ha ganado la fama gracias a sus papeles como villana dentro de las telenovelas, volverá a las pantallas, pero no en un melodrama, sino a través del reality "La Casa de los Famosos México" en su segunda temporada.

Sobre su participación en este reality, la actriz confesó en una entrevista que accedió a participar debido a que ha tenido que enfrentar algunos problemas y necesidades económicas luego de que le retiraron su contrato de exclusividad, además, aseguró que tiene dos hijos que sacar adelante, por lo que entrar a este programa le dará la oportunidad no solo de relanzar su carrera, sino de poder aspirar al premio si llega a ser la ganadora.

"Tengo todos los sentimientos. La gente ha estado… no tienes una idea cómo se han volcado, me han apoyado y todo, lo bonito que se siente (…) Se siente raro, la verdad es que estoy contenta, emocionada, con miedo, con dudas, pero yo me voy a aventar con dudas y lo que salga, saldrá", dijo la actriz al revelar entre risas el motivo por el que aceptó participar en el reality show: “Que tengo dos hijos, mana”.

El reality show se estrenará el próximo 21 de julio a las 8:30 de la noche y será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Vix+. La conducción una vez más estará a cargo de Galilea Montijo, así como Odalys Ramírez, Diego de Erice y Pablo Chagra como conductor digital.