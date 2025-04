Ryan Coogler y Michael B. Jordan llevan mancuerna a nuevo nivel en 'Sinners'

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Ryan Coogler convenció a Michael B. Jordan de que podía ser una estrella de cine.

Eso fue hace 13 años en "Fruitvale Station", era primera vez que Jordan protagonizaa un largometraje y la primera vez que Coogler dirigía uno. Y fue el comienzo de una colaboración creativa envidiable que los llevaría desde la franquicia de Rocky hasta Wakanda.

En "Sinners" ("Pecadores"), Coogler llevó a su actor de confianza al siguiente nivel: Jordan no solo protagoniza este espectáculo de la gran pantalla que desafía géneros cinematográficos con blues, vampiros y leyendas del sur, sino que encarna a unos gemelos idénticos.

A lo largo de los años, Coogler ha visto a Jordan crecer en la pantalla. Quizá comenzó como un joven que era adoctrinado en sus películas, pero en "Sinners" Jordan se convirtió en un “maestro” tanto en cámara como fuera de ella, tomando a novatos como Miles Caton bajo su ala.

Ambos charlaron con The Associated Press sobre su nuevo proyecto "Sinners", la emoción de crear algo original y cómo la experiencia los cambió. Las declaraciones han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Después de tantas películas juntos, ¿todavía pueden sorprenderse y desafiarse mutuamente?

Coogler: Siempre. Lo bueno es que, aunque pueda parecer que estamos juntos todo el tiempo, pasamos mucho, mucho tiempo sin vernos. Nos mantenemos en contacto. Nos comunicamos para los hitos importantes de la vida. Tenemos negocios juntos que son duraderos, como la franquicia de Creed. Siempre vamos a estar conectados ahí. Nuestras familias están conectadas. Pero la intensidad de nuestro trabajo varía de una estación a otra.

Cuando tenemos un proyecto y cuando nos reunimos de nuevo, siempre hemos encontrado formas de subir las apuestas. Esta vez él regresó y acababa de dirigir una película. Eso le dio una nueva perspectiva y como un nuevo conjunto de herramientas. Cuando trabajo con un actor que es capaz de todas las cosas que Mike es, también sé que tengo que decirle: "Oye, hombre, está bien dejar todo eso de lado". No es muy diferente a una conversación que tuve con Stallone.

Y para mí es emocionante brindarle oportunidades para expandirse de maneras. Sabía que tenía a Killmonger en él. Sabía que tenía a Adonis Creed en él. Obviamente, sabía que tenía una interpretación de Oscar Grant ahí, y sabía que podía hacer esto, pero no tenía ninguna comprensión de lo bien que lo iba a hacer.

AP: ¿El hecho de que esta fuera la primera película original de Ryan hizo que se sintiera diferente?

Jordan: No hay límites, no hay limitaciones, no hay nociones preconcebidas. Tengo la fuente original justo ahí.

Había tantas cosas que tal vez no estaban en la página, pero a través de la conversación y el debate descubrimos algo más que surgió de eso. Como si estuviéramos tratando de averiguar las reglas con este conjunto particular de vampiros, con este entorno particular, en este mundo, en este universo que estamos construyendo.

Hubo muchas risas y ligereza al descubrir esas cosas. Eso se sintió realmente bien, pero como era de él, él era juez y parte.

AP: ¿Te cambió esta experiencia?

Coogler: Cada película hace eso. Cada vez descubro algo sobre mí mismo y el mundo que me rodea.

Esto tenía una presión y gran parte de ella era autoimpuesta. Aunque he pasado la mayor parte de mi edad adulta haciendo películas profesionalmente y estrenándolas en cines, los cinéfilos realmente no saben mucho sobre mí, sólo por el hecho de que es sorprendente para la gente que esté haciendo una película con elementos de terror. Cualquiera que me conozca sabe que amo ese tipo de películas.

También he estado pensando en la Gran Migración, hablando con miembros mayores de la familia, entrevistando a los que vinieron a Oakland desde otros lugares. Mucho de lo que desencadenó eso surgió alrededor de la muerte de mi tío James. Cuando falleció, era el miembro masculino más viejo de mi familia, y el último que era de Mississippi. Perderlo me dejó con la música blues, escuchaba todos sus discos para tratar de evocar su espíritu.

Esa fue la principal motivación detrás de todo esto. Todo esto fue un ejercicio para exponer mis propios intereses, tanto cinematográficamente como personalmente.

Jordan: A través de mi relación con Ryan y las películas que le interesan, las historias que quiere contar, estoy en proximidad de eso y estoy haciendo la misma exploración.

Ahora tengo esta profunda educación, este profundo entendimiento del sur de Estados Unidos en la era de la segregación y la música blues. También esta idea de libertad y otra idea más compleja de lo que es la familia y por lo que pasaron mis abuelos. Mientras filmaba, mi papá vino a visitarme y hablé mucho con mi mamá, y ella me enviaba fotos antiguas de mis abuelos cuando eran jóvenes, como de fiesta y cosas así. Todo eso pone algunas cosas en perspectiva. Me replanteó las cosas un poco. Y estoy realmente agradecido por eso.

AP: ¿Cambió tu comprensión sobre Estados Unidos?

Coogler: Está en el título de la película, "Sinners". El acto de juzgar, el acto de emitir juicios, es algo que hacemos aquí en este país, tanto en este período de tiempo, como en la década de 1930, la era de la Gran Depresión, y el apogeo de la era de (las leyes de segregación) de Jim Crow. Es un período muy difícil para que la gente lo reconozca en casi todas las culturas de manera universal.

A menudo se pasa por alto, como si no se quisiera mirar, tratar, reconocer, debido a todas las dificultades asociadas con él. Y al no mirar eso, al no interrogarlo, también dejas fuera mucha belleza y la increíble fuerza, resolución y dignidad de estas personas que produjeron esta forma de arte que básicamente alimentó la cultura popular global.

El sur de Estados Unidos, hay mucho juicio sobre la gente que viene de allí, dicen cosas como "hablan diferente. No son tan inteligentes". Y la realidad es que, si realmente lo miras, son algunas de las personas más agudas. Mucho del mal que se hizo allí no se hizo por ignorancia, se hizo muy conscientemente y por razones a menudo asociadas con los negocios.

Todas las narrativas falsas de ese tiempo realmente me hablaron durante el proceso de hacer esta película y salí de ella con un respeto renovado por mí mismo, mis ancestros y el mundo. Me hace querer interrogar todo.