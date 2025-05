Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Russell Brand se declara inocente de cargos de violación y agresión sexual ante tribunal de Londres

Londres.- El actor y comediante Russell Brand se declaró inocente hoy en un tribunal de Londres de cargos de violación y agresión sexual que involucran a cuatro mujeres y se remontan a más de 25 años.

Brand, que cumplirá 50 años la próxima semana, negó dos cargos de violación, dos de agresión sexual y otro de asalto indecente. Dijo “inocente” tras la lectura de cada de uno de los cargos en el Tribunal de la Corona de Southwark.

El juicio está previsto para el 3 de junio de 2026 y se espera que dure entre cuatro y cinco semanas.

Según la fiscalía, los delitos ocurrieron entre 1999 y 2005: uno en la ciudad costera inglesa de Bournemouth y los otros tres en Londres.

Brand no habló con reporteros a su llegada al tribunal. Vestía gafas de sol oscuras, una chaqueta de traje, una camisa negra abierta en el pecho y jeans negros.

Está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel en Bournemouth cuando ella asistía a una conferencia del Partido Laborista en 1999 y lo conoció en un acto donde él actuaba. La mujer alegó que Brand se desnudó mientras ella estaba en el baño y que, cuando regresó a la habitación, él la empujó sobre la cama, le quitó la ropa interior y la violó.

Una segunda mujer afirmó que Brand la agarró del brazo e intentó arrastrarla a un baño de hombres en una cadena de televisión en Londres en 2001.

La tercera denunciante era una empleada de televisión que conoció a Brand en una fiesta de cumpleaños en un bar en 2004, donde supuestamente le agarró los senos antes de arrastrarla a un baño y obligarla a practicarle sexo oral.

La última mujer trabajaba en una emisora de radio y conoció a Brand cuándo él participaba en un spin-off del programa de telerrealidad “Big Brother” entre 2004 y 2005. Contó que el comediante le agarró el rostro con ambas manos, la empujó contra una pared y la besó antes de manosearle los senos y las nalgas.

The Associated Press no identifica a las víctimas de presunta violencia sexual, y la ley británica protege su identidad frente a los medios de comunicación de por vida.