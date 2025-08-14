¿Rompió un acuerdo? Nodal deja de seguir a Adela tras publicación de entrevista

Ciudad Juárez.– Christian Nodal y Adela Micha han causado revuelo en las redes sociales luego de que la periodista lanzó ayer en la noche una entrevista con el cantante sonorense para su programa de YouTube "La Saga", donde el intérprete hizo algunas polémicas declaraciones y dio detalles sobre su vida amorosa con Ángela y cómo fue su relación con Cazzu. Publicación del video que pudo no haber quedado en buenos términos.

Y es que tras la publicación de la entrevista exclusiva en el canal "La Saga", los usuarios notaron que ninguno de los dos se sigue en Instagram, lo que ha alimentado rumores sobre la relación entre ambos y el consentimiento para la difusión del material.

El estreno mundial de la conversación se programó para las 8:00 de la noche del miércoles 13 de agosto, después de que se filtrara que la periodista había sido invitada por el cantante a su rancho en Houston para grabar la charla.

No obstante, el cantante optó por no compartir ninguno de estos contenidos en sus propias plataformas, una decisión que llamó la atención de los seguidores y de la prensa.

En paralelo, surgieron rumores en TikTok que apuntan a que Christian Nodal habría solicitado a Adela Micha que no difundiera la conversación, debido a que algunas de sus declaraciones podrían acarrearle problemas legales.

La teoría se refuerza por la actitud distante del cantante en redes sociales y su decisión de no interactuar con el contenido promocional de la entrevista.

Según el medio, la falta de respaldo público por parte de Nodal podría interpretarse como una confirmación indirecta de este desacuerdo.