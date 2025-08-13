Rompieron 6 veces: Nodal habla sobre Cazzu en entrevista con Adela Micha

Ciudad de México.- El cantante de regional mexicano Christian Nodal abrió su corazón en una entrevista exclusiva con la periodista Adela Micha, que se publicará este miércoles a las 8:00 de la noche en el canal de YouTube La Saga.

En la charla, Nodal abordó detalles inéditos sobre su separación de la trapera argentina Cazzu, madre de su hija Inti, y su actual matrimonio con Ángela Aguilar, desatando revuelo en redes sociales.

En redes sociales se compartió un adelanto de la charla, en la que Nodal reveló que su relación con Cazzu, que duró aproximadamente dos años, enfrentó múltiples altibajos, incluyendo seis rupturas previas antes de la definitiva en mayo de 2024.

Según el cantante, Cazzu le expresó en varias ocasiones que no se sentía capaz de ser “la mujer que él necesitaba”, incluso sugiriéndole que buscara a otra persona, siempre que ella no se enterara. “Esas palabras me rompieron el corazón”, confesó Nodal, asegurando que Ángela Aguilar no estuvo involucrada durante su relación con Cazzu, desmintiendo los rumores de infidelidad que han señalado a su actual esposa como “la tercera en discordia”.

El intérprete de “Adiós Amor” también pidió disculpas públicas a Cazzu por haberse “mega enamorado” de Ángela Aguilar, con quien se casó el 24 de julio de 2024. “De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija”, expresó, destacando que encontró una versión más madura de Ángela, a quien describió como “el amor de mi vida, con quien me quiero morir”.

Nodal respondió a las declaraciones previas de Cazzu en un podcast en Argentina, donde la cantante insinuó haber sufrido por la separación, y a una entrevista de Ángela con ABC News, en la que afirmó que “nadie rompió el corazón de nadie”. El cantante defendió a su esposa, señalando que ha enfrentado fuertes críticas y ataques en redes sociales, asegurando que su relación con Cazzu ya estaba terminada meses antes de iniciar su romance con Aguilar.