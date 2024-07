Romina Marcos explica lo que pasó con Karely Ruiz

Con un largo video explicando la forma en la que, sin desearlo, se ha visto envuelta en distintas polémicas, la influencer Romina Marcos respondió a la polémica por el supuesto empujón que dio a Karely Ruiz en la reciente ceremonia de los premios MTV Miaw.

El encontronazo se dio mientras Ruiz ofrecía una entrevista a las cámaras de El Heraldo de México en la entrada del recinto donde se realizó el evento. En el video se puede observar cómo la hija de Niurka Marcos le da un leve empujón por la espalda y sigue su marcha.

“Lo que pasó con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer, yo no me di cuenta. No me di cuenta en ese momento, no me di cuenta al día siguiente, incluso me di cuenta cuando vi el video.

“No la empujé, ni la aventé, ni la envidio, ni tengo absolutamente nada en contra de Karely, simplemente estábamos en una alfombra con mucha gente las dos y al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella”, explicó Marcos en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Resta importancia Karely Ruiz a polémica

En respuesta al video publicado en las redes sociales de El Heraldo de México sobre el incómodo momento que vivieron las influencers en la alfombra roja de los premios MTV Miaw, Karely Ruiz restó importancia al suceso.

“No sé si vieron todo este show que se armó, pero la neta no me gustan los problemas y menos con gente que ni topo, pero tan fácil es pedir perdón. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Si claro que sientes cuando empujas o te empujan y como viejas nos damos cuenta, ¿sí o no?

“Pero pues yo en lo mío, las quiero mucho, no tiren hate por eso a la chica, tal vez así es su forma de ser y pues qué se le hace”, detalló Ruiz en su cuenta oficial de Instagram.