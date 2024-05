Romeh ‘sale del clóset’ y se declara sapiosexual

Rodrigo Romeh se convirtió en la celebridad del momento y todo gracias a su participación en La Casa de los Famosos 4.

Tras terminar el reality show en segundo lugar, dio detalles de su vida amorosa en entrevista para el podcast de Alejandro Chabán. Según sus declaraciones, él simplemente busca a una persona completa y cero tóxica.

“Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no con tanta toxicidad”, dijo Romeh.

Romeh confesó que se considera sapiosexual, un dato sobre su persona que no había compartido antes pero que hoy quiere hacer público con todos sus seguidores.

“Sapiosexual es una persona que le atrae el intelecto o que le llega a llenar", respondió Romeh.