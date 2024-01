Rocío Sánchez Azuara revela el emotivo pacto que hizo con su fallecida hija

Rocío Sánchez Azuara dejó en shock a sus fanáticos, al hablar sobre la muerte de su hija, Daniela, y con la voz entrecortada, revela que antes de la muerte de la joven, hicieron un pacto, el cual pone en evidencia la gran conexión que tenían, la cual ha estremecido las redes.

A cuatro años de la muerte de su hija, Rocío Sánchez Azuara, revela que sigue esperando que Daniela le cumpla el último pacto que hicieron, el cual ha dejado en shock a sus fanáticos.

Tras hablar de la difícil lucha que enfrentó Daniela, por más de 20 años contra el lupus, la conductora se sinceró y reveló que debido a la enfermedad de su hija, no podían salir mucho de casa, lo que generó que fueran muy cercanas y tuvieran pláticas sobre la muerte.

En una de estas pláticas, Rocío y su hija hicieron un pacto, en el que la primera que falleciera iba a venir a buscar a la otra, lo cual la conductora lamenta todavía no le cumpla:

“Hicimos una promesa que no me termina de cumplir la chamaca, porque se supone que iba a venir por mí, la primera que se fuera y me dijo ‘ojalá que me vaya yo primero, porque… yo no voy a sobrevivir’ y le dije ‘¿tú vas a hacer lo mismo?’, y me dijo ‘sí’, pero no, ya son cuatro años y nada”, dijo.