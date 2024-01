Robert de Niro habla de su experiencia como padre a los 80 años

El actor estadunidense Robert de Niro habló por primera vez en una entrevista a la revista AAPP The Magazine, sobre su experiencia como padre a sus 80 años de edad, un verdadero reto para él y su pareja Tiffany Chen, con quien se lleva 30 años de diferencia.

El actor volvió a su rol paterno después de 11 años de no serlo, por lo que mencionó que ha sido todo un reto volver a ser padre, sin embargo, recalca que ha sido muy emocionante.

Su paternidad por supuesto que no ha estado excenta de controversias, sobre todo porque debido a su avanzada edad, el actor no tienen la misma vitalidad y muchos aseguran que no podrá ver ciertos momentos de la vida de su pequeño.

“Con un bebé es diferente que con mi hijo de 11 años, que con mis hijos adultos o con mis nietos. Todo es diferente. Bueno, no les hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé o como le hablo a mi hija de 11 años, aunque ella es bastante inteligente”, explicó.

En la entrevista el actor se mostró muy sentimental, pues incluso se le salieron unas lágrimas al hablar sobre la profunda conexión que tiene con su bebé Gia.