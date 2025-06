Roban instrumentos a la banda de rock Heart; detienen a sospechoso

Foto: Associated Press

Nueva Jersey.- Las autoridades realizaron un arresto por el robo de dos instrumentos irremplazables propiedad de miembros de la banda de rock Heart que fueron robados de un local en Nueva Jersey el fin de semana pasado.

La policía de Atlantic City afirma que un video de vigilancia los condujo inicialmente a un hombre de 57 años de Pleasantville. Posteriormente, se le vio en video caminando por varias zonas de la ciudad, intentando vender los instrumentos, y finalmente vendió uno, mientras que el otro permanece desaparecido, según la policía, que declinó hacer más comentarios. El hombre ha sido acusado de robo y hurto.

La banda iba a inaugurar la gira "An Evening With Heart" en el Hard Rock Hotel & Casino de Atlantic City el sábado, y su equipo se había instalado allí el día anterior al concierto. Entre los objetos robados se encontraban una guitarra Telecaster barítono con brillo morado, hecha a medida y con clavijero pintado a mano para Nancy Wilson, miembro de la banda, y una mandolina Gibson EM-50 vintage de 1966 que Paul Moak, miembro de la banda, ha tocado durante más de 25 años.

“Estos instrumentos son más que simples herramientas de nuestro oficio; son extensiones de nuestra alma musical”, declaró Nancy Wilson en un comunicado emitido por el grupo, que también ofreció una recompensa por información que conduzca a su recuperación. “Estamos desconsolados y pedimos su regreso sanos y salvos, sin hacer preguntas. Su valor para nosotros es inmensurable”.

Heart está liderado por Wilson y su hermana, Ann, quienes han creado música juntas desde los años 70 y han tenido éxitos como "Magic Man", "Crazy on You" y "Alone". Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll fueron honrados con un premio a la trayectoria de la Academia de la Grabación en 2023.