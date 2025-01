Ridícula; Karla Sofía asegura que Madonna moría por conocerla y lloró al hacerlo

Ciudad de México.- La actriz Karla Sofía Gascón no deja de estar en el centro de las críticas por su papel de "Emilia Pérez", y no solo eso, sino también por sus múltiples señalamientos en donde aseguran que la actriz es demasiado egocéntrica y poco humilde.

Para muestra de ello un video que se ha vuelto polémico en las redes, en donde la famosa aseguró en una entrevista que Madonna llamó para conocerla por su papel en la cinta, y cuando por fin lo hizo, lloró de la emoción.

“Madonna había visto la película ya dos veces y quería recibirnos en Nueva York la segunda vez que la vio. Quería conocerme a mí expresamente además. Me dio un abrazo llorando y fue maravilloso”, dijo.

Durante una reciente entrevista, la actriz española aseguró que la "Reina del Pop" lloró por su actuación en la cinta, lo que destaca el impacto que ha tenido su interpretación, al menos fuera de México, donde la película sigue siendo duramente criticada por el público.

Según Gascón, la reacción de Madonna ocurrió durante una proyección privada y se suma a los comentarios positivos que ha recibido en otros círculos internacionales. Sin embargo, la actriz afirmó que no le da más importancia al reconocimiento de Madonna que al de cualquier otro espectador.

“Pero para mi, si te soy sincera, la emoción de Madonna vale tanto como la de cualquier otro espectador. No es humildad, es la verdad. Obviamente importante que las personas que son reconocidas en el mundo tengan el mismo feedback que las otras, pero para mí, a mí me causa la misma impresión las personas que vienen, que la han visto en el cine y me abrazan y se ponen a llorar, que Madonna”, señaló Gascón.

Esta declaración llega en un momento en el que Emilia Pérez y Gascón enfrentan críticas generalizadas en México. Desde su representación de temas sensibles hasta errores culturales, la película ha provocado indignación en redes sociales y no ha logrado conectar con el público mexicano.