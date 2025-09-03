Richter, Baldwin, Feldman y Chiles se unen al 'Dancing with the Stars'

Nueva York.- Corey Feldman, Hilaria Baldwin, Danielle Fishel y Jordan Chiles están entre los bailarines famosos que competirán en la nueva temporada de “Dancing with the Stars”.

Se anunciaron este miércoles en "Good Morning America". El estreno de la temporada está previsto para el 16 de septiembre en ABC y Disney+.

Baldwin, entusiasta del fitness y esposa de Alec Baldwin, bailará con el profesional Gleb Savchenko. Lleva días publicándose en Instagram bailando y protagonizó con su familia su propio reality show, "The Baldwins". Feldman, músico y ex estrella adolescente, bailará con Jenna Johnson. Chiles es una gimnasta campeona olímpica .

Fishel es conocida por su papel de Topanga Lawrence en "Boy Meets World". Su pareja será Pasha Pashkov. Elaine Hendrix se encuentra entre las nuevas incorporaciones. La actriz de "Parent Trap" y "Romy and Michele's High School Reunion" bailará con Alan Bersten.

También se unirán: el jugador retirado de la NBA Baron Davis, que jugó en varios equipos en su carrera, incluidos los New York Knicks; Dylan Efron, hermano de Zac Efron, estuvo entre los ganadores de la temporada 3 de la versión estadounidense de “The Traitors”; Scott Hoying del grupo a capela Pentatonix; la cantante Lauren Jauregui; y el comediante Andy Richter.

Los concursantes anunciados previamente son Alix Earle, Robert Irwin, Whitney Leavitt y Jen Affleck.