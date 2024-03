Ricardo Casares sale del hospital tras mejoría luego de sufrir infarto

Ricardo Casares, conductor del matutino "Venga la Alegría" y quien sufrió un infarto momentos antes de salir al aire, reveló durante el programa de farándula "Ventaneando" que ya ha dejado el hospital e irá a casa para seguir con su recuperación.

El pasado 26 de febrero, el conductor fue sometido de emergencia a un cateterismo para liberar una arteria que ocasionó la crisis cardiaca. Luego de permanecer el fin de semana en terapia intermedia, Casares tuvo una evolución favorable, motivo por el cual sus médicos decidieron darle el alta médica.

Apenas el sábado, el comunicador compartió un video de la película "Rocky", donde anticipaba que lucharía por salir adelante una vez que dejara el hospital: “A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”, escribió.

En el audio, que fue grabado horas antes de que el presentador de VLA recibiera el alta médica, se dice agradecido por haber sobrevivido: "Hace una semana llegué muriéndome y hoy me voy lleno de vida, de ganas, de sentimientos y son sentimientos encontrados. Son muchas cosas... Es un sentimiento de gratitud, de oportunidad maravillosa. Mis doctores tendrán que responder a la pregunta de ‘¿por qué me pasó esto?’ Yo quiero responder la pregunta de ‘¿Para qué me pasó esto?’ (...) tuve un contratiempo con un trombo, una flebitis que me salió por una canalización, donde se salió el medicamento y el brazo se me inflamó muy fuerte", comentó.

Linet Puente, quien ha construido una estrecha amistad con Casares, reveló que el presentador tomó la decisión de contratar a una persona especializada en cuidados de pacientes, quien lo apoyará en su recuperación.

Hasta el momento, no se sabe cuál será el tiempo de su recuperación, los cambios que deberá adoptar en su vida y su posible regreso a los foros de TV Azteca.