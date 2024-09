Ricardo asegura que nadie lo quiere porque tiene una relación poliamorosa

Ciudad Juárez.– Ricardo Peralta se ha dado cuenta tras la salida de Gomita que las cosas para su equipo, el Team Mar, no están tan bien como ellos imaginaban, y es que el famoso ha comenzado a reclamar al público el apoyo que le ha estado dando al Team Tierra, quienes a pesar de estar nominados en varias ocasiones se han salvado todos de la eliminación.

Ricardo, en su afán de tratar de encontrar una respuesta a ese "odio" de los espectadores del reality "La Casa de los Famosos" en una plática con Adrián Marcelo aseguró que todo parece indicar que no cuenta con el apoyo de la comunidad LGBT+ debido a que no lo aceptan por tener una relación poliamorosa con Chaly, su novio.

Además, Peralta también recalcó que tampoco su comunidad parece aceptarlo porque todos esperaban que fuera una especie de Wendy 2 en su participación en el reality.

"Estoy seguro que no les gusta, que no les gustó que tengo una pareja allá afuera. Por más que yo les explique que estamos bien, México es un México conservador. No van a entender que tengo un viajo allá afuera y que me vine a enamorar de un wey", contó el famoso a sus compañeros.