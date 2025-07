Rey Grupero acusa a Poncho de Nigris de infiel y revive caso con Serrath

La tensión entre Rey Grupero y Poncho de Nigris volvió a escalar tras la filtración de un audio en el que el primero acusa al regiomontano de haber engañado a su esposa, Marcela Mistral. El material, difundido por una revista de espectáculos, ha desatado una nueva ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

¿Poncho le fue infiel a Marcela?

En el audio, Rey Grupero asegura que se enteró de la supuesta infidelidad al salir de su participación en “La Casa de los Famosos” en Estados Unidos, cuando una expareja suya le confesó haberse besado con Poncho por despecho.

“Me enteré cuando salí de La Casa, él fue a un programa… no diré cuál para no darle publicidad. Una exnovia mía, despechada, se besó con él y luego me lo contó. Me dio mucho coraje”, relata en la grabación.

Rey Grupero fue más allá al afirmar que no sería la primera vez que Poncho le falta al respeto a Marcela, recordando incluso el caso de Serrath, quien previamente lo había acusado de tener un vínculo sentimental con ella. Según el influencer, existen otros casos similares con mujeres que habrían pasado por lo mismo.

“Por supuesto que estaba casado… han habido muchos casos, como el de Serrath y otras chicas”, aseguró.

El también creador de contenido dijo que ha estado reuniendo pruebas para evidenciar públicamente el comportamiento de Poncho, y negó hacerlo por fama o protagonismo. Recalcó que tanto él como el regiomontano tienen reconocimiento, pero no se consideran a sí mismos “los más talentosos del mundo”.

“Me gustaría tener bien el material para mostrarlo. Él dice que yo quería montarme para salir en una portada, pero yo trabajo por mi cuenta… no me burlo de mi familia para llamar la atención”, expresó.

"Honrarás a tu padre y a tu madre"

En la misma grabación, Rey Grupero criticó duramente a Poncho por haber expuesto a su madre en redes sociales en tono de burla, haciendo énfasis en que él no utilizaría a su familia como contenido viral. Cerró citando el mandamiento bíblico:

“Honrarás a tu padre y a tu madre”, en defensa del respeto que, afirma, siempre ha mantenido hacia su mamá.

Viejas heridas: el caso Serrath

La polémica de Poncho con Serrath, exintegrante de Enamorándonos, resurgió hace un año cuando ella insinuó que tuvieron una relación cercana. La controversia estalló luego de que Poncho negara conocerla, lo que provocó que Serrath respondiera con supuestas pruebas.

A través de redes sociales, la modelo advirtió que tenía audios comprometedores que no publicaría por respeto a Marcela Mistral.

“Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela”, escribió entonces en Twitter (ahora X).

La tensión aumentó meses después, cuando volvió a exigir que Poncho admitiera conocerla:

“Ya dile al público que sí sabes quién soy, que nos encontramos en una reunión de influencers, que me pedías apoyo para tus canciones, que me enviabas audios… ¿para qué mentir y bloquearme?”

Hasta el momento, Poncho de Nigris y Marcela Mistral no han emitido declaraciones públicas sobre este nuevo escándalo. La pareja, que se casó en un programa en vivo y tiene tres hijos, ha sido blanco frecuente de rumores sobre la dinámica de su matrimonio y el rol dominante que supuestamente ejerce él sobre su esposa.