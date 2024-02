Reviven en redes insulto de Daniel Bisogno a Edith González

El actual estado de salud del famoso conductor de 'Ventaneando', Daniel Bisogno, y el reciente fallecimiento de su madre, lo han puesto en la mira de miles de internautas

Fue a través de la red social X, antes Twitter, que comenzó a revivir un cruel comentario que hizo Bisogno hacia la protagonista de la telenovela ‘Doña Bárbara’ en 2010, mismo que provocó una enemistad entre ambos y es ahora que se debate entre la vida y la muerte que ha tomado mayor relevancia.

Según lo señalado por el mismo periodista, cuando se anunció la llegada de Edith González a la televisora hubo mucho alboroto y celebración, por lo que en un intento de hacer un chiste al respecto, terminó siendo odiado por la artista.

"Estaba en el tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no, olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González", reveló el conductor.

En su momento, Bisogno fue duramente criticado; en la primera ocasión porque muchos lo consideraban como una grosería de su parte y años más tarde ocurre lo mismo tras el fallecimiento de la actriz.