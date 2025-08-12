Revelan supuesto error en 'LCDLF': Eliminada tenía que ser Priscila y no Adrián

Ciudad de México.– La tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" estuvo llena de especulaciones sobre la salida de Adrián Di Monte, el segundo eliminado del programa, luego de que se dio a conocer que, aparentemente por un gran error de la producción, el actor cubano salió expulsado cuando en realidad la que estaba programada como eliminada era Priscila.

Y es que todo comenzó cuando en Tiktok se viralizó un video que muestra una supuesta captura de pantalla del sitio web de Las Estrellas en el que se consignaba que la eliminada era una mujer, y se trataba de Priscila.

En el título de la publicación se podía leer: "Adrián Di Monte es la segunda eliminada", por lo que hizo suponer a muchos que la que tenía que salir del programa era Priscila.

La situación escaló después de que Luis Báez, conductor y actor que goza de cierta popularidad digital, asegurara en su perfil de X tener información privilegiada sobre lo sucedido. Según su versión, el verdadero eliminado debió ser Priscila Valverde y no Adrián Di Monte, y el error habría sido responsabilidad de la producción del reality de Televisa.

“Pues resulta que la expulsada sí era Priscila y la producción se equivocó de lado en el carrusel, ya me llegó el chisme y no de cualquier persona, le dijeron a Adrián que se regresara pero la cámara ya estaba tomándolo y no lo lograron”, escribió Báez.

El conductor sumó contexto personal sobre su experiencia en equipos de producción, apuntando que los cambios constantes detrás de cámaras pueden generar errores.