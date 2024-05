Revelan que Jorge Losa le fue infiel a Ferka

Aunque Jorge Losa aseguró que su relación con Ferka llegó a su fin de la mejor manera, los mensajes compartidos por la modelo en redes sociales fueron tomados como una indirecta para Losa dejando ver que ocurrió todo lo contrario.

Algo que se confirmaría con lo revelado por una amiga de la pareja en entrevista a TVNotas, donde, además, asegura que Quiroz se encargó de gran parte de los gastos del actor, tal y como ocurrió con su expareja, Christian Estrada.

“Lamentablemente le tocó padecer lo mismo que vivió con Christian Estada, a quien terminó manteniendo. Jorge también es mi amigo y lo quiero, porque es una buena persona. Él vivía solo y se mudó a casa de Ferka, al principio todo iba muy bien, pero poco a poco se fueron complicando las cosas (…) Mi amiga se cansó de ser la proveedora de los gastos, las vacaciones y hasta resolver las deudas de Jorge. No te voy a decir que Jorge no ponía ni un sólo peso, pero no era constante”, dijo la supuesta amiga.

Sobre la supuesta infidelidad de Jorge Losa, la amiga detalló que Ferka habría descubierto mensajes de Isis Serrath en los que se destapaba una infidelidad y la influencer también admitía que no le importaba “ser la otra”. Indicaron que el actor se habría acercado a Serrath aprovechando las largas grabaciones de Quiroz en “MasterChef Celebrity”.

¿Isis Serrath responde a rumores de infidelidad?

“Nadie te quita a nadie. Son las personas quienes eligen con quien estar”, escribió Serrath recibiendo aún más comentarios negativos donde internautas indicaron que “no se justificaba” el haber intervenido de alguna manera en la relación que existía entre Ferka con el actor español.