Revelan que Alexis Ayala habría golpeado a su ex Karla Álvarez

Ciudad de México.– Pepe Suárez, actor y expareja de Karla Álvarez, reveló que su entonces esposa le confesó que el actor Alexis Ayala, quien está en "La Casa de los Famosos México", la golpeaba cuando ambos estaban casados, declaraciones que suman polémicas al participante dentro y fuera del reality y justo en un momento en donde el actor ha recibido tanto apoyo como hate por parte de sus compañeros, especialmente Ninel Conde.

Las serias declaraciones de Pepe las hizo en el programa La Taquilla, conducido por René Franco, donde aseguró que él no lo vio, pero la confesión de su entonces esposa no la puso en duda.

Suárez contextualizó sus declaraciones al recordar que, en la época en que ocurrieron los hechos, la denuncia pública de la violencia doméstica no tenía la visibilidad ni el respaldo social que existe actualmente en México.

“No era el México actual donde podías levantar la voz, pero en esa época sí fue muy sonado que Karla Álvarez había sido golpeada por su marido y por eso se divorciaron. Que haya cambiado, bueno, es otra cosa”, explicó Suárez en el programa.

El matrimonio entre Alexis Ayala y Karla Álvarez se celebró en 1994 y tuvo una duración breve. El propio Ayala, en una entrevista concedida a Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy en 2019, reconoció:

“Estuve casado muy poco tiempo, ocho meses, nuestro error fue llevar la pareja a dónde no debía ir, al altar. Nos gustábamos, nos llevábamos bien, tal vez pudo haber sido una relación de unos cuantos meses, unas cuantas saliditas, pero no para casarnos”.

Este episodio abrió la puerta a una serie de señalamientos sobre su carácter y comportamiento, tanto dentro como fuera del encierro televisivo.