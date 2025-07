Revelan primera imagen de Dominic McLaughlin como Harry Potter

Ciudad Juárez.– La nueva serie basada en el universo de Harry Potter es una realidad cada vez más palpable, y es que a pesar de que está prevista para estrenarse entre finales de 2026 y principios de 2027, la producción ya ha iniciado con las grabaciones, y para muestra de ello una fotografía, la primera de ellas, del actor Dominic McLaughlin, quien dará vida al icónico personaje de J. K. Rowling.

La fotografía muestra al joven actor caracterizado como Harry Potter, el niño que sobrevivió, vistiendo las clásicas prendas de Hogwarts y sujetando la claqueta que marca el inicio del rodaje de la primera temporada. La reacción de los fans no se hizo esperar, y el veredicto no pudo ser más positivo: la gente está encantada con la elección de HBO y no pueden esperar a verle en acción.

Además de este primer vistazo al protagonista, HBO confirmó varios fichajes nuevos para el reparto: Rory Wilmot será Neville Longbottom, Amos Kitson interpretará a Dudley Dursley, Louise Breadley dará vida a la profesora Hooch y Anton Lesser será Ollivander. Estos nombres se suman a un elenco que ya incluye a John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid.

La serie tendrá una duración de estimada de 10 años, y cada libro abarcará una temporada completa. Francesa Gardiner ejercerá de showrunner y guionista principal, mientras que Mark Mylod dirigirá varios episodios. Por su parte, J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a David Heyman, el productor original de las películas.