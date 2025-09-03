Revelan precios y beneficios del Tecate Supremo

Ciudad Juárez.– El Tecate Supremo compartió este miércoles los precios de las primeras fases de su venta y los beneficios que contarán cada zona para el festival musical que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.

General- Fase 1: Mil 300 pesos.

Acceso al festival.

Vista a los escenarios principales.

Baños.

Zona de foodtrucks.

Actividades.

Preferente- Fase 1: Mil 790 pesos.

Pit frente al stage principal

Acceso al festival.

Vista a los escenarios principales.

Baños.

Zona de foodtrucks.

Actividades.

VIP- Fase 1: 2 mil 680 pesos.

Acceso al festival.

Vista a los escenarios principales.

Baños.

Zona de foodtrucks.

Actividades.

Carril exclusivo de acceso al festival.

Zona exclusiva lateral frente a escenarios.

Baños VIP.

Zona de foodtrucks exclusiva.

A los precios les falta agregar los cargos por servicios.

La preventa será este viernes 5 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde a través de Banamex.

En el festival estará la banda mexican Zoé, así como la agrupación estadunidense Foster The People, famosa por temas como "Pumped Up Kicks"; "Imagination", "Sit Next to Me".

El line up lo completa Alvaro Díaz, Siddhartha, The Kooks, NSQK, Esteman & Daniela Spalia, Kinky, Little Jesus, Yami Safdie, Odeseo, Genitalica, Jacinto y Nash.