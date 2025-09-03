Revelan precios y beneficios del Tecate Supremo

Ciudad Juárez.– El Tecate Supremo compartió este miércoles los precios de las primeras fases de su venta y los beneficios que contarán cada zona para el festival musical que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.
General- Fase 1: Mil 300 pesos.
- Acceso al festival.
- Vista a los escenarios principales.
- Baños.
- Zona de foodtrucks.
- Actividades.
Preferente- Fase 1: Mil 790 pesos.
- Pit frente al stage principal
- Acceso al festival.
- Vista a los escenarios principales.
- Baños.
- Zona de foodtrucks.
- Actividades.
VIP- Fase 1: 2 mil 680 pesos.
- Acceso al festival.
- Vista a los escenarios principales.
- Baños.
- Zona de foodtrucks.
- Actividades.
- Carril exclusivo de acceso al festival.
- Zona exclusiva lateral frente a escenarios.
- Baños VIP.
- Zona de foodtrucks exclusiva.
A los precios les falta agregar los cargos por servicios.
La preventa será este viernes 5 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde a través de Banamex.
En el festival estará la banda mexican Zoé, así como la agrupación estadunidense Foster The People, famosa por temas como "Pumped Up Kicks"; "Imagination", "Sit Next to Me".
El line up lo completa Alvaro Díaz, Siddhartha, The Kooks, NSQK, Esteman & Daniela Spalia, Kinky, Little Jesus, Yami Safdie, Odeseo, Genitalica, Jacinto y Nash.