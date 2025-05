Revelan porqué no corrieron a Adrián Marcelo de 'La Casa de los Famosos'

Kirén Miret, reconocida productora detrás de exitosos programas como MasterChef, Gran Hermano y La Casa de los Famosos, anunció su salida de este último reality en su edición para México, no sin antes revelar algunos secretos detrás del show de Televisa que incluyen la polLuego de que la productora de Endemol Shine Boomdog, la compañía con la que ha colaborado durante años, compartiera que no será parte de la tercera temporada a semanas de arrancar, ahora Kirén Miret confiesa que no considera que el youtuber fuera ‘más agresivo verbalmente’ que algún otro participante de la segunda temporada del programa.émica salida de Adrián Marcelo.

Así lo expresó en entrevista con René Franco para su canal en YouTube, donde aseguró que nunca lo defendió como se especuló y que el mismo público tubo la oportunidad de eliminarlo y no lo hizo.

“La verdad no sé, si tú te dedicas a ver La Casa de los Famosos México 2 y, quizá esto que voy a decir es poco popular, escena por escena yo no encuentro un momento en el que Adrián Marcelo sea más violento verbalmente que algún otro personaje o diga algo más grave que lo que le dijeron a él”, inició la productora de la segunda temporada donde ganó Mario Bezares.

Sobre los rumores y señalamientos que aún la colocan como la principal defensora de la participación de Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos México 2, la productora dijo:

“No lo voy a defender porque al final del día no voy a defender a nadie, es un show, yo fui la productora. Cada quien sabe que lo que dice ahí dentro es responsabilidad suya”, agregó.

Productora de La Casa de los Famosos México asegura que fue el público quien no corrió a Adrián Marcelo cuando tuvieron oportunidad

“Cuando quedan todos nominados después de un conflicto violentísimo, todo mundo quiere sacar a Adrián Marcelo, abrimos las votaciones y Adrián Marcelo no sale. La votación del público que es la única que decide quién se queda, quién se va y quien gana, no tuvieron la voluntad de que Adrián Marcelo se fuera”, finalizó.