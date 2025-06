Revelan por qué el actor de Dewey no estará en nueva serie de 'Malcolm'

Ciudad Juárez.– Una de las primeras preguntas que se hicieron miles de seguidores de la famosa serie "Malcolm", luego de que se dio a conocer que el programa regresaría con un revival corto con el elenco original, fue si estaría el actor Erik Per Sullivan, quien dio vida al pequeño Dewey Wilkerson.

Aunque los miembros de la disfuncional, pero entrañable familia Wilkerson, están más que confirmados, no fue así con Sullivan, quien en voz del actor Frankie Muniz, dio a conocer que estaría fuera de la producción.

Luego de la revelación, por fin se dio a conocer la poderosa razón por la que quedará fuera del proyecto que ha emocionado a miles.

Según palabras de la actriz Jane Kaczmarek (su madre en la ficción) dijo que Erik estaba ya en otros proyectos fuera de la actuación, específicamente trabajando en sus estudios de universidad.

“Él está bien, él está muy, muy bien. Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No le interesaba actuar en absoluto. Estudia en una universidad estadunidense muy prestigiosa, sobre la que nos ha pedido a todos que guardemos silencio. Y le encanta Charles Dickens. Está haciendo un posgrado en literatura victoriana. Lo admiro porque mucha gente piensa que estar en el mundo del espectáculo es lo mejor del mundo, pero no es para todos. No podría estar en una convención como esta”.