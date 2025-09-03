Revelan a Kristal Silva como integrante del equipo de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.– "La Granja VIP", el reality que Azteca planea lanzar con gran éxito, está cada vez más cerca de su estreno el próximo domingo 12 de octubre, y aunque de manera oficial no se han dado a conocer detalles sobre quiénes serán los participantes, poco a poco comienzan a darse a conocer algunos importantes integrantes del equipo, entre ellos Adal Ramones como el conductor del programa y ahora a Kristal Silva como parte esencial del proyecto.

Y es que a sus 33 años, Kristal se convertirá en la voz misteriosa que guiará a los famosos dentro de la granja. Los participantes no podrán verla, únicamente escuchar sus instrucciones, y deberán confiar plenamente en ella para superar los desafíos que la producción les impondrá.

“Me emociona mucho este nuevo proyecto, será un reto diferente porque tendré que guiar a los participantes sin que puedan verme, será un juego de confianza y estrategia”, declaró en entrevista con Venga la alegría. La conductora también será parte de las galas semanales transmitidas por Azteca Uno, en las que supervisará pruebas, dinámicas y eliminaciones.

Silva adelantó que el programa combinará drama, tensión y romance: “Estoy lista para este reto y espero que el público disfrute cada momento tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Será una experiencia única que pondrá a prueba a todos, incluyendo a mí misma”.

¿De qué trata 'La Granja'?

Este nuevo reality show buscará romper con la zona de confort de los famosos. Durante 10 semanas, estarán aislados del mundo exterior, vigilados por cámaras y obligados a vivir como granjeros: sin camas de hotel, sin estilistas y sin asistentes personales.

Filtran lista de os supuestos participantes

A través de redes sociales se ha comenzado a hacer viral una supuesta filtración de los integrantes que estarán en "La Granja". Entre los elegidos aparecen: