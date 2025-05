Revela Mauricio Garza que producción de Lcdlfm no lo dejaba criticar a AM

Luego de que se ha rumoreado que Mauricio Garza, presentador de las pre y post galas de La Casa de los Famosos México, ya no estará esta temporada, salió una entrevista con el también actor en donde revela algunos secretos de la producción del famoso reality show.

Y es que, el carismático conductor dejó entrever que los rumores sobre su salida del proyecto son realidad, pues, aseguró que su participación durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ya no la disfrutó de igual manera, esto por que no le dejaban hacer muchas cosas, como exponer los comportamientos de Adrián Marcelo.

¿Producción de LCDLFM protegió a Adrián Marcelo?

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México, sin duda alguna, fue una de las más polémicas, debido a la participación del YouTuber Adrián Marcelo quien desde el primer día dentro del reality comenzó a crear tensiones y polémicas, debido a sus comentarios, criticas y comportamientos con el resto de sus compañeros.

Debido a esto es que seguidores del reality show, exponían en redes sociales, a Adrián Marcelo y se cuestionaban, por qué la producción del reality no hacía nada al respecto. Ante esto, Mauricio Garza reveló en una reciente entrevista con Maca Carriedo que una persona en específico solapaba las acciones del YouTuber.

“Era una persona en específico (de la producción) que tomaba muy malas decisiones que era con tal de ver rating permitía cosas…”, dijo Mauricio Garza

Pese a varios intentos que hizo Mauricio para opinar sobre el comportamiento de Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos México 2, siempre recibía indicaciones a través del famoso chícharo, para que no se hablara mal de Adrián Marcelo.

“No me dejaban criticar a Adrián Marcelo (...) Por eso yo tenía que dar mi pensamiento porque el que sale embarrado soy yo y el que sale jodido soy yo. Al final el programa se acaba, pero pues bye. Yo aventaba mis pensamientos muy chiquitos y sí me callaban acá”, dijo el también actor

¿Mauricio Garza también tenía problemas con Cecilia Galliano?

En esta misma plática, Garza reveló que pese a que tiene una bonita relación de amistad con Cecilia Galliano, durante el proyecto tuvieron algunos roces, debido a que la argentina no lo dejaban expresarse durante las pre y post galas de La Casa de los Famosos México.

“A veces Ceci y yo chocábamos mucho por nuestras personalidades. Le tengo mucho cariño y le deseo siempre lo mejor, pero yo decía: ‘Pinch* Ceci, no me deja hablar, no me quiero andar peleando por la palabra’, pero Ceci no lo hacía por ching*r, sino se le iba la onda”, compartió.