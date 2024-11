Revela María Antonieta que quiere ser enterrada vestida como La Chilindrina

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, reveló una de sus últimas peticiones cuando llegue el momento de su muerte, la cual se trata de ser enterrada en su tumba vestida exactamente igual al personaje que la lanzó a la fama en "El Chavo del Ocho".

La actriz ha revelado que ya ha seleccionado su ataúd, decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, y ha organizado el lugar donde será velada.

"Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho con vírgenes de Guadalupe, en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar, ya tengo listo lo que me voy a poner... bueno me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar", contó la famosa.

Sin embargo, los hijos de la destacada actriz de 72 años han manifestado su desaprobación, considerándolo inapropiado. “Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no... dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, comentó la actriz.