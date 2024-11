Revela 'La Choco' cómo se encuentra de salud tras someterse a cirugía

Ciudad de México.– Jimena Pérez, mejor conocida como "La Choco, exconductora de "Ventaneando", generó preocupación entre sus seguidores al anunciar en redes sociales que había sido sometida a una cirugía en Madrid. Y es que hay que recordar que la famosa hace algún tiempo luchó en contra del cáncer de mama que superó en 2023.

Ahora Pérez habló sobre su estado de salud, la reciente hospitalización de la conductora no estuvo relacionada con una enfermedad, sino con una situación estética derivada relacionada con el cáncer de mama que enfrentó.

La conductora compartió detalles sobre su estado de salud tras someterse a la operación estética en entrevista con Carlo Uriel.

"Tuve una reconstrucción inmediata, me pusieron unos implantes, pero uno de esos implantes, el del lado derecho, digamos que estaba desfasado. Incluso, el oncólogo me dijo: ‘Yo sí te sugeriría que te operaras para que se vea una simetría y no tengas ningún tipo de molestia y eso fue lo que hice", aseguró.

De esta manera, despejó cualquier duda sobre su reciente intervención y aclaró que se atrevió a hacerlo por recomendación médica.