Revela James Gunn secuela de 'Superman' con David Corenswet para 2027

Ciudad Juárez.– "El hombre de Acero" estará de regreso en las salas de cine con el actor David Corenswet como protagonista de la historia, esto después de que el director James Gunn reveló que habrá una secuela de la cinta, la cual está prevista para ser lanzada en 2027.

Fue el propio James Gunn, quien preside DC Studios junto al productor Peter Safran, quien confirmó que la nueva película de Superman se titulará "Man of Tomorrow" (El Hombre del Mañana) y que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

El título hace referencia a uno de los tantos nombres por el que se conoce a Kal-El y va de la mano con el espíritu optimista que imprimió David Corenswet con su encarnación de Superman en la reciente película.

El propio Gunn aseguró que, técnicamente, la película no es una secuela de Superman, sino el próximo capítulo de la "Saga de Superman".

Corenswet y Hoult también se sumaron al anuncio de Man of Tomorrow con arte de Superman y Luthor en armadura, trabajos realizados por Jorge Jiménez y Mitch Gerads.