Revela Galilea Montijo que se presentó borracha en programa en vivo

Galilea Montijo, conductora del "programa Hoy" y de "Netas Divinas", dio de qué hablar en la industria del entretenimiento después de recordar la ocasión en la que se presentó a una transmisión en vivo en estado inconveniente, motivo por el que se volvió viral en las distintas plataformas digitales.

A sus 51 años de edad, Galilea Montijo es considerada una de las grandes figuras de Televisa gracias a sus colaboraciones en el "programa Hoy" y en "Netas Divinas". Además desde hace dos años es la conductora estrella del reality show "La Casa de los Famosos México".

Galilea Montijo apareció en un programa en vivo en estado inconveniente

En la reciente transmisión del programa de Unicable "Netas Divinas", Galilea Montijo se robó toda la atención tras recordar que en una ocasión se presentó en estado inconveniente a un programa en vivo. Sus compañeras expresaron su asombro pues no sabían ese episodio de su vida.

Fiel a su estilo, la estrella nacida en Guadalajara, Jalisco, contó que en una ocasión se presentó en estado inconveniente después de que le cambiaran el tratamiento de unas pastillas antidepresivas y, al parecer, tomó un poco de cerveza. La conductora detalló que todo ocurrió en pleno programa en vivo.

Frente al elenco de "Netas Divinas", Galilea Montijo detalló que ella no se dio cuenta de que su estado no era el óptimo para aparecer en un programa en vivo, pero sus compañeros sí se percataron de que algo no estaba bien. Sus demás compañeras comenzaron a reír.

"Se me cruzó los medicamentos nuevos que tenía antidepresivos y un traguito de cerveza. No me di cuenta de la transición, según yo estaba perfecto y todo mundo me veía. Sí (estaba en vivo)", contó.

Como era de esperarse las declaraciones de Galilea Montijo no pasaron desapercibidas para nadie pues los fans especularon en qué momento la tapatía apareció en estado inconveniente. Algunos dicen que pudo ser en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" y otros dicen que fue en el "programa Hoy".